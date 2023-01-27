Лоусон выступит за «Ред Булл» на демонстрационных заездах в Батерсте

Резервный пилот «Ред Булл» проведет за команду демонстрационные заезды в Батерсте.

Изначально в прессе предполагалось, что мероприятие проведет Даниэль Риккардо, однако в итоге выступать за рулем «Ред Булл» будет Лоусон.

Демонстрационные заезды на трассе «Маунт Панорама» будут приурочены к гонке «12 часов Батерста». В заездах будет использоваться болид « » 2011 года.

Буст моторов «Ф-1» запрещен, но у «Феррари» обещают +30 л.с. и +16 л.с. у «Мерседеса». Как они это сделали?