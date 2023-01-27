Лоусон выступит за «Ред Булл» на демонстрационных заездах в Батерсте

Теги Ред Булл Формула-1 12 часов Батерста Лиам Лоусон Авто

Резервный пилот «Ред Булл» Лиам Лоусон проведет за команду демонстрационные заезды в Батерсте.

Изначально в прессе предполагалось, что мероприятие проведет Даниэль Риккардо, однако в итоге выступать за рулем «Ред Булл» будет Лоусон.

Демонстрационные заезды на трассе «Маунт Панорама» будут приурочены к гонке «12 часов Батерста». В заездах будет использоваться болид «Ред Булл» 2011 года.

Буст моторов «Ф-1» запрещен, но у «Феррари» обещают +30 л.с. и +16 л.с. у «Мерседеса». Как они это сделали?

1 комментарий

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MinkoffS
Дэн, по ходу, будет просто получать зарплату.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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