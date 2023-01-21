Себастьян Феттель: «Получил большое удовольствие от выступлений за «Феррари», хотя с точки зрения статистики я провалился»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» поделился мнением о том, насколько успешным получился отрезок его карьеры, который немец провел в « ».

По словам Феттеля, неудачными выступления за «Феррари» можно считать только с точки зрения отсутствия победы в чемпионате.

«Я никогда не чувствовал какого-то дополнительного давления от того, что выступаю за «Феррари». Скорее я сам оказывал на себя дополнительное давление – потому что я хотел добиться успеха в «Феррари», хотел, чтобы это сработало.

Есть множество причин, почему я не выиграл, почему это не сработало. Но в итоге я все равно остался доволен тем, чего мы добились и не переживаю из-за этого. Но да, оглядываясь назад я могу сказать, что мне потребовалось какое-то время, чтобы оправиться.

Я все равно получил большое удовольствие от выступлений за «Феррари». У меня есть сильная эмоциональная связь с Италией, с итальянцами, с «Феррари».

Выступления за «Феррари» – это привилегия. И вместе мы пережили множество замечательных моментов. Так что у меня останется множество приятных воспоминаний, в «Феррари» я завел множество друзей.

Если же говорить о статистике – то с этой точки зрения я и правда провалился. Ведь моей целью было выиграть чемпионский титул с «Феррари», а я не смог этого сделать.

В конечном счете, Льюис Хэмилтон и «Мерседес» оказались для нас слишком сильны, и мы не смогли их победить. Однако чем больше времени проходит – тем спокойнее я к этому отношусь», – рассказал Феттель.

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