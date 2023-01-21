Себастьян Феттель: «Получил большое удовольствие от выступлений за «Феррари», хотя с точки зрения статистики я провалился»

Теги Феррари Себастьян Феттель Формула-1 Авто

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Себастьян Феттель поделился мнением о том, насколько успешным получился отрезок его карьеры, который немец провел в «Феррари».

По словам Феттеля, неудачными выступления за «Феррари» можно считать только с точки зрения отсутствия победы в чемпионате.

«Я никогда не чувствовал какого-то дополнительного давления от того, что выступаю за «Феррари». Скорее я сам оказывал на себя дополнительное давление – потому что я хотел добиться успеха в «Феррари», хотел, чтобы это сработало.

Есть множество причин, почему я не выиграл, почему это не сработало. Но в итоге я все равно остался доволен тем, чего мы добились и не переживаю из-за этого. Но да, оглядываясь назад я могу сказать, что мне потребовалось какое-то время, чтобы оправиться.

Я все равно получил большое удовольствие от выступлений за «Феррари». У меня есть сильная эмоциональная связь с Италией, с итальянцами, с «Феррари».

Выступления за «Феррари» – это привилегия. И вместе мы пережили множество замечательных моментов. Так что у меня останется множество приятных воспоминаний, в «Феррари» я завел множество друзей.

Если же говорить о статистике – то с этой точки зрения я и правда провалился. Ведь моей целью было выиграть чемпионский титул с «Феррари», а я не смог этого сделать.

В конечном счете, Льюис Хэмилтон и «Мерседес» оказались для нас слишком сильны, и мы не смогли их победить. Однако чем больше времени проходит – тем спокойнее я к этому отношусь», – рассказал Феттель.

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13 комментариев

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Коля Постнов
Ответ Merzus21
Даже интересно кто второй.
Лауда
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Klaus
Ответ Костя Савенков
Серьезно? У Кими две чистых победы команда забрала, чтобы Феттель победил. Монако 2017 и Венгрия 2017. Я уже не говорю о том, что Феттель сам лажанул в трудные моменты. Да и машина к концу сезона была хуже, чем у конкурентов.
Неужели? Я вроде не слышал ни разу чтобы Кими приказывали пропустить пальца
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Костя Савенков
Ответ Klaus
Палец взял бы титул в Феррари если бы Кими помогал ему хоть наполовину как Боттас помогал Хэмельтону
Серьезно? У Кими две чистых победы команда забрала, чтобы Феттель победил. Монако 2017 и Венгрия 2017. Я уже не говорю о том, что Феттель сам лажанул в трудные моменты. Да и машина к концу сезона была хуже, чем у конкурентов.
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Merzus21
Ответ Engelbert
С точки зрения статистики то все ок, 3-ий - в истории Феррари по победам. А вот титула нет, но мог бы его кто - то взять в Феррари, да против топовых Мерседеса и Хэмильтона - вопрос.
Даже интересно кто второй.
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Evgeni_Mikhalev
Ответ Совесть Черданцева
Феттель - 4 титула, "Величайший" - 2 (в 2006 повезло, что у Шумахера в Сузуке машина сломалась)
Почему все болельщики Шуми забывают Монцу, где Алонсо также сошел из за двигателя?
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Endlessrace
Ответ Великий Алонсо
Феттель "дно". Повезло вообще что самовоз с преимуществом - 1 сек над всеми под попой появился. Глотай.
Самовоз был в 2011 и 2013 году.Остальные два титула Феттель взял в жесткой конкуренции в последней гонке сезона.В 2010 Алонсо подошёл к последней гонке сезона лидером чемпионата с преимуществом над Феттелем в 15 очков,в 2012 Феттель обладал преимуществом над Фернандо в 13 очков перед последней гонкой.
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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
Феттель "дно". Повезло вообще что самовоз с преимуществом - 1 сек над всеми под попой появился. Глотай.
В Феррари он был таким дном, что единственный с Хэмилтоном боролся и полсезона лидировал в чемпионате. Говорю как фан Льюиса со стажем. Ты опять осталась у разбитого корыта. Никакого абьюза - только факты
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Великий Алонсо
Ответ Совесть Черданцева
Феттель - 4 титула, "Величайший" - 2 (в 2006 повезло, что у Шумахера в Сузуке машина сломалась)
Феттель "дно". Повезло вообще что самовоз с преимуществом - 1 сек над всеми под попой появился. Глотай.
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Совесть Черданцева
Ответ Великий Алонсо
Алонсо был ближе к титулу на Феррари, чем Феттель. Хотя и Алонсо как гонщик сильнее Себа, так что неудивительно.
Феттель - 4 титула,
"Величайший" - 2 (в 2006 повезло, что у Шумахера в Сузуке машина сломалась)
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Any
Да ни чего не провалился, были и взлёты и неудачные моменты, титула не случилось, но его и поныне нет, так что сделал все, что мог 😊
+1
0
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Klaus
Палец взял бы титул в Феррари если бы Кими помогал ему хоть наполовину как Боттас помогал Хэмельтону
+8
0
+8
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Engelbert
С точки зрения статистики то все ок, 3-ий - в истории Феррари по победам. А вот титула нет, но мог бы его кто - то взять в Феррари, да против топовых Мерседеса и Хэмильтона - вопрос.
+9
-1
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Великий Алонсо
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