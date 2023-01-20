Одна из трибун на трассе Гран-при Испании будет названа в честь Ферстаппена

На трассе Гран-при Испании появится именная трибуна . В честь Ферстаппена будет названа трибуна, расположенная около 13-го поворота.

Именно на Гран-при Испании Ферстаппен одержал свою первую победу в «Формуле-1», в 2016 году воспользовавшись шансом после столкновения Льюиса Хэмилтона и Нико Росберга. Благодаря этому Ферстаппен установил рекорд, став самым молодым победителем гонки в истории «Формулы-1». Данный рекорд сохраняется по сей день.

В 2023 году Гран-при Испании пройдет 4 июня. При этом организаторы и «Ф-1» пока не определились с тем, какую из двух конфигураций трассы будут использовать. Существует вероятность, что в итоге выбор будет сделан в пользу отказа от последней шиканы.

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