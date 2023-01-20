Фелипе Масса: «Леклер заслуживает возможности бороться за чемпионский титул»

Бывший пилот «Формулы-1» считает, что Шарль Леклер может выиграть чемпионский титул при должной помощи со стороны команды.

« » успешно начала сезон-2022, но в дальнейшем заметно уступила «Ред Булл» и Максу Ферстаппену.

«Ну, во-первых, как мне кажется, справляется фантастическим образом. Он отличный гонщик. И заслуживает оказаться за рулем действительно конкурентоспособной машины. Заслуживает возможность бороться за чемпионский титул как гонщик. Но да, им нужно устранить проблему.

Ведь чтобы выиграть чемпионат все должно быть безупречным. На мой взгляд, когда вы проводите вот такой сезон, очень важно сразу устранить проблемные моменты. А если вы начнете вносить изменения, но пойдете не тем путем, все может сложиться не очень хорошо», – рассказал Масса.

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