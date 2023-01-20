Гран-при Саудовской Аравии останется в Джидде минимум до 2027 года

Теги Гран-при Австралии Формула-1 Гран-при Саудовской Аравии Авто

Гран-при Саудовской Аравии будет проводиться на трассе в Джидде как минимум до 2027 года.

Изначально организаторы планировали сделать трассу в Джидде временной, а уже через пару лет переехать на совершенно новый автодром в городе-парке Киддия.

Теперь же организаторы пересмотрели планы и провели ряд модернизаций объектов инфраструктуры.

Также организаторы договорились об обмене датами проведения гонки с Гран-при Австралии в 2024 году. Сделано это было с той целью, чтобы избежать наложения проведения Гран-при Саудовской Аравии на Рамадан. В 2024 году Рамадан будет проходить с 10 марта до 9 апреля.

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1 комментарий

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ALMANAC
А получилась одна из лучших трасс в календаре.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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