Магнуссен перенес операцию на руке и пропустит гонку «24 часа Дайтоны»

Пилот « » не сможет выступить в гонке «24 часа Дайтоны».

Магнуссен перенес операцию на руке – датчанину было необходимо удалить кисту, которую врачи обнаружили в ходе планового обследования.

Теперь Магнуссен сосредоточится на процессе восстановления, чтобы в оптимальной форме подойти к началу предсезонных тестов «Формулы-1».

«Врачи посоветовали мне не выступать в гонке на следующей неделе. Операция прошла успешно, но теперь мне нужно как можно больше отдыхать, чтобы быть здоровым к началу предсезонной подготовки в «Ф-1». Досадно, что так вышло. Мне очень хотелось выступить в этой фантастической гонке, тем более в одном экипаже с отцом. Желаю команде отлично провести уик-энд в Дайтоне», – рассказал Магнуссен.

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