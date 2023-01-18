Кристиан Хорнер о бюджете команды «Ф-1»: «Вложения основной компании «Ред Булл» можно снизить до 10 процентов»

Руководитель « » рассказал о том, как теперь формируется бюджет гоночной команды.

По словам Хорнера, после введения в «Ф-1» потолка бюджетов гоночному подразделению «Ред Булл» практически не требуется дополнительное финансирование от материнской компании «Ред Булл».

«Очевидно, что значительная часть бюджета формируется из поступлений от «Формулы-1». Вероятно, «Ред Булл» обладает самым широким портфолио спонсоров и партнеров в «Ф-1» – у нас из более пятидесяти. Это помогает снизить вложения основной компании «Ред Булл» потенциально до отметки менее чем в 10 процентов от годового бюджета.

Основные расходы берет на себя гоночная компания «Ред Булл», при этом создание недавно образованного моторного подразделения «Ред Булл» потребовало значительных инвестиций.

В идеальном сценарии материнской компании «Ред Булл» вообще не нужно будет вносить средства в формирование бюджета. Цель – выйти на порог самоокупаемости, а возможно и выход в прибыль», – рассказал Хорнер.

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