В «Уильямсе» опровергли слухи о продаже команды «Порше»: «Это не соответствует действительности»

Теги Уильямс Порше Формула-1 Мерседес Авто

Команда «Уильямс» опровергла информацию о возможной продаже коллектива компании «Порше».

В соцсетях «Порше» на днях было опубликовано сообщение, намекающее на скорое объявление, связанное с гонками.

«Заводите свои двигатели. Приближается нечто действительно крупное», – говорилось в сообщении пресс-службы «Порше» с привязкой к дате 16 января.

Многие журналисты сразу сделали предположение о том, что «Порше» может приобрести часть акций «Уильямса» – а титульным спонсором команды станет компания Gulf Oil.

В «Уильямсе» отметили, что слухи о продаже команды не соответствую действительности. Однако не стали исключать смены поставщика двигателей к 2026 году, когда в «Ф-1» в силу вступит новый моторный регламент.

«Слухи о том, что команда «Уильямс» будет продана не соответствуют действительности. Мы открыты к обсуждению с производителями вопроса поставок двигателей, начиная с 2026 года, когда начнет действовать новый моторный регламент. При этом мы довольны сотрудничеством с «Мерседесом» и ценим их усилия», – заявил официальный представитель «Уильямса».

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