Кевин Магнуссен: «Появление титульного спонсора поможет «Хаасу» прибавить во многих областях»

Пилот « » уверен, что появление титульного спонсора поможет команде активнее развивать болид по ходу сезона-2023.

«Впереди нас ждут хорошие новости. Теперь у команды есть титульный спонсор MoneyGram, что позволит увеличить объем инвестиций в определенных областях. Понятно, что я в это никак не вовлечен и не принимаю подобные решения, но предположу, что именно так и есть. Появление титульного спонсора поможет во многих областях.

Последние пару лет получились для команды непростыми, какие-то люди ушли, новые люди пришли. И теперь нам нужно какое-то время, чтобы ситуация в команде стабилизировалась. Так всегда бывает – когда в команде появляются новые люди, то не важно, насколько они талантливые и способные, вам все равно нужно время на то, чтобы сработаться.

В прошлом году за весь сезон у нас было всего одно обновление аэродинамики, так что я надеюсь, что в этом сезоне ребята будут чаще пытаться улучшить машину, и что мы будем расти во многих областях. Мы способны прибавить во всех областях, если говорить о работе на трассе – стратегии, операционной деятельности, пит-стопах, и так далее», – рассказал Магнуссен.

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