Бергер отказался от нескольких предложений от команд «Ф-1»: «Мне они больше не интересны, я хочу проводить больше времени с семьей»

Бывший пилот «Формулы-1» рассказал, что отказался от нескольких предложений от команд чемпионата, поскольку хочет проводить больше времени со своей семьей.

По сообщениям нескольких изданий, за последний год в приглашении Бергера на ту или иную должность были как минимум заинтересованы в «Феррари» и в «Ауди».

Сам Бергер до недавнего времени занимался продвижением гоночной серии ДТМ.

«Я потерял многих друзей. Мансура (Ойеха, совладелец «Макларена»), Ники (Лауду), Диди ( ). Все это случилось буквально за последние пару лет. В итоге у меня просто пропало желание продолжать работать, чтобы зарабатывать деньги. А потом я еще и переболел ковидом, что лишь добавило пищи для размышлений.

У меня было сразу несколько предложений, все они были крайне интересными. Но как я уже сказал, такие предложения больше не входят в мои планы, мне они больше не интересны. Потому что вместо этого я хотел бы отвезти своего шестилетнего сына на его первые картинговые гонки, а девятилетнего сына возить на занятия по верховой езде. Я хочу проводить больше времени с ними.

Что касается перехода Фредерика Вассера в « » – давайте дождемся начала нового сезона. Пока об это очень рано судить», – рассказал Бергер.

«Ауди» хочет предложить Бергеру должность советника команды «Ф-1» (GdS)