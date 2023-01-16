Бергер отказался от нескольких предложений от команд «Ф-1»: «Мне они больше не интересны, я хочу проводить больше времени с семьей»
Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер рассказал, что отказался от нескольких предложений от команд чемпионата, поскольку хочет проводить больше времени со своей семьей.
По сообщениям нескольких изданий, за последний год в приглашении Бергера на ту или иную должность были как минимум заинтересованы в «Феррари» и в «Ауди».
Сам Бергер до недавнего времени занимался продвижением гоночной серии ДТМ.
«Я потерял многих друзей. Мансура (Ойеха, совладелец «Макларена»), Ники (Лауду), Диди (Дитрих Матешиц). Все это случилось буквально за последние пару лет. В итоге у меня просто пропало желание продолжать работать, чтобы зарабатывать деньги. А потом я еще и переболел ковидом, что лишь добавило пищи для размышлений.
У меня было сразу несколько предложений, все они были крайне интересными. Но как я уже сказал, такие предложения больше не входят в мои планы, мне они больше не интересны. Потому что вместо этого я хотел бы отвезти своего шестилетнего сына на его первые картинговые гонки, а девятилетнего сына возить на занятия по верховой езде. Я хочу проводить больше времени с ними.
Что касается перехода Фредерика Вассера в «Феррари» – давайте дождемся начала нового сезона. Пока об это очень рано судить», – рассказал Бергер.
«Ауди» хочет предложить Бергеру должность советника команды «Ф-1» (GdS)
Комментарии