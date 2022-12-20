«Ауди» хочет предложить Бергеру должность советника команды «Ф-1» (GdS)
Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер может получить должность в руководстве команды «Ауди».
В «Ауди» собираются выступать в «Ф-1» в статусе заводской команды в сотрудничестве с «Заубером», начиная с 2026 года.
Бергер до недавнего времени являлся руководителем и занимался продвижением чемпионата ДТМ. Однако из-за финансовых проблем Бергеру пришлось закрыть управляющую компанию IRT и продать права на промоушн. С нового года заниматься деятельностью ДТМ будет компания ADAC.
По информации La Gazzetta dello Sport со ссылкой на источники в концерне «Фольксваген», в «Ауди» рассматривают вариант с приглашением Бергера на должность советника или консультанта. Приблизительно такую же должность в команде «Мерседес» достаточно продолжительное время в прошлом занимал Ники Лауда.
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