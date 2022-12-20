«Ауди» хочет предложить Бергеру должность советника команды «Ф-1» (GdS)

Бывший пилот «Формулы-1» может получить должность в руководстве команды «Ауди».

В «Ауди» собираются выступать в «Ф-1» в статусе заводской команды в сотрудничестве с «Заубером», начиная с 2026 года.

Бергер до недавнего времени являлся руководителем и занимался продвижением чемпионата . Однако из-за финансовых проблем Бергеру пришлось закрыть управляющую компанию IRT и продать права на промоушн. С нового года заниматься деятельностью ДТМ будет компания ADAC.

По информации La Gazzetta dello Sport со ссылкой на источники в концерне «Фольксваген», в « » рассматривают вариант с приглашением Бергера на должность советника или консультанта. Приблизительно такую же должность в команде «Мерседес» достаточно продолжительное время в прошлом занимал Ники Лауда.

Четыре команды «Ф-1» сменили шефов за месяц. Остальные постят в соцсети: «а вот наш босс!», «узнал, что в топе долгожителей»