Франц Тост о новом составе пилотов «Альфа Таури»: «Если машина будет работать не лучшим образом, у нас возникнет большая проблем»

Руководитель « » признал, что отсутствие в составе достаточно опытного гонщика может негативно сказаться на выступлениях команды в новом сезоне.

В 2023 году за «Альфа Таури» будут выступать Юки Цунода и Ник де Врис, в то время как прежний лидер команды Пьер Гасли перешел в «Альпин».

«Во многом все будет зависеть от того, насколько хороша будет наша новая машина. Если болид будет работать хорошо, то должно хватить опыта подобрать правильные настройки. То же касается и Ника де .

Если же машина будет работать не лучшим образом, то у нас возникнет большая проблема, ведь мы не сможем эффективно развивать машину, о которой мало что знаем, с неопытными гонщиками.

Нам будет трудно определить, в чем именно заключается проблема, ведь обратная связь гонщиков в данном вопросе крайне важна – благодаря ней инженеры могут определить направление для работы, чтобы улучшить скорость машины. Если же оба ваших пилота не слишком опытны и с машиной возникает проблема, вы можете потеряться», – рассказал Тост.

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