Эндрю Шовлин: «Опыт выступлений за «Уильямс» скорее помог Расселлу справиться с машиной в начале сезона»

Глава гоночных инженеров «Мерседеса» Эндрю Шовлин поделился мнением о причинах, по которым удалось заметно лучше адаптироваться к болиду немецкой команды на старте прошедшего сезона.

По словам Шовлина, Расселлу проще дался этот переход, поскольку в сравнении с «Уильямсом» он все равно сделал шаг вперед в скорости болида, в то время как в случае с Хэмилтоном переход шел от машины, за рулем которой он боролся за титул в 2021 году.

«Льюис и Джордж шли к конечной точки очень разными путями. Льюису, довольно неожиданно для него, как мне кажется, внезапно пришлось адаптироваться к новым реалиям относительно машины, за рулем которой он – если бы показал то, на что способен, – мог бороться за победу в любой гоночный уик-энд.

В то время как Джорджу опыт выступлений за «Уильямс» наоборот скорее помог справиться с машиной, на которой мы гонялись в начале сезона.

Думаю, сам Джордж рассчитывал на несколько другой опыт (после перехода в «Мерседес»), что он будет отличаться от того, к чему привык. Но при этом он отлично справился с тем испытанием, которое ему предстояло пережить.

И, честно говоря, в начале года Джорджу, вероятно, было проще адаптироваться к такой ситуации, нежели Льюису. При этом было приятно видеть, как наши гонщики почти сразу же начали работать сообща, стараясь помочь команде стать быстрее. Они были рады работать вместе, делиться всеми данными – ведь главной целью было сделать машину быстрее, а не то, кто из них финиширует пятым, а кто шестым», – рассказал Шовлин.

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