Герхард Бергер: «Жду от Леклера шага вперед – за рулем подходящей машины он может бороться за титул»

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Бывший пилот «Формулы-1» Герхард Бергер поделился мнением о шансах Шарля Леклера в борьбе за чемпионский титул в сезоне-2023.

По словам Бергера, Леклеру предстоит добиться прогрессе, чтобы бросить вызов Максу Ферстаппену и Льюису Хэмилтону.

«В прошлом году Леклер уже был очень быстр, но продолжал учиться. В этом же году я жду от него шага вперед, поскольку фаза взросления для него закончилась. На данном этапе своей карьере в опыте выступлений в «Ф-1» он не уступает Ферстаппену. И за рулем подходящей машины он может бороться за титул. Точно так же я не сомневаюсь и в Хэмилтоне. Льюис был и остается чрезвычайно быстрым гонщиком.

Я ставлю Льюиса на один уровень с Айртоном Сенной, но Ферстапрпен сейчас тоже вышел на этот уровень – благодаря тому, что продемонстрировал за последние два сезона. За счет его агрессивности в дуэлях, потрясающего контроля над машиной, а также того факта, что несмотря ни на что он остается обычным парнем», – рассказал Бергер.

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