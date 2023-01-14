Магнуссену необходима операция на руке – датчанин может пропустить гонку «24 часа Дайтоны»

Пилот « » получил травму руки и датчанину потребуется операция.

Из-за операции Магнуссен может пропустить гонку «24 часа Дайтоны», в которой собирался участвовать в одном экипаже с отцом Яном Магнуссеном.

Как сообщается, Магнуссену необходимо удалить небольшую кисту из запястья.

«Из-за необходимости провести безобидную, но все равно неприятную операцию на руке на следующей неделе, пока неизвестно, смогу ли я участвовать в гонке в Дайтоне», – прокомментировал ситуацию Магнуссен.

В то же время в команде «Хаас» заявили, что данный инцидент не повлияет на подготовку датчанина к сезону «Формулы-1».

Родина Шумахера в гоночном раздрае: в «Ф-1» – 1 середняк после трех чемпионов, нет своего Гран-при и ТВ-аудитории, юниоров тоже не осталось