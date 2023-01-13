Фелипе Масса: «Алонсо потрясающий гонщик, но работать с ним в одной команде было очень непросто»

Теги Михаэль Шумахер Феррари Фелипе Масса Фернандо Алонсо Формула-1 Авто

Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса поделился воспоминаниями об опыте работы в одной команде с Михаэлем Шумахером и Фернандо Алонсо.

По словам Массы, несмотря на статус «второго номера», он получил огромное удовольствие от выступлений за «Феррари» вместе с Шумахером:

«Это было здорово. То есть, правда здорово, я получил потрясающий опыт. Сама возможность быть напарниками с Михаэлем Шумахером – это было потрясающе. Я очень многому у него научился. Он был невероятным гонщиком. То, как он работал…Да и в целом у нас также были довольно близкие отношения. Так что мне очень повезло получить такой опыт».

В менее восторженных тонах Масса высказался уже об опыте выступлений за «Феррари» с Фернандо Алонсо:

«Во-первых нужно сказать, что Фернандо потрясающий гонщик. Здесь просто ничего не скажешь. Но, знаете, работать с ним в одной команде было очень непросто. На самом деле команда просто разделались надвое. И в итоге это не лучшим образом сказалось на результатах.

Да и на мне тоже – я не чувствовал себя достаточно уверенно. Не чувствовал, что мои позиции достаточно сильны и что команда будет меня слушать. И это было очень тяжело. Но, как бы то ни было, это все равно стало весьма полезным опытом».

Алонсо хвалит любую машину, которую ему дарит новая команда «Ф-1». Каждый раз – «мечта», «произведение искусства»

4 комментария

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orkolm
> На самом деле команда просто разделались надвое

Как и в случае с Маклареном. Стандартная история. Приходит Алонсо, начинаются склоки в команде. Команда начинает хуже работать и деградировать в целом.
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Иван Алейников
Ответ Великий Алонсо
А зачем тебя слушать, если Fernando is faster than you? Буквально в каждой гонке, в каждой квалификации. Тоже самое было и с Райкконеном, Алонсо просто деклассировал их обоих.
Массу деклассировал амортизатор от брауна Баррикелло
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Merzus21
Хоть один напарник хвалил федю как человека?)
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Великий Алонсо
А зачем тебя слушать, если Fernando is faster than you? Буквально в каждой гонке, в каждой квалификации. Тоже самое было и с Райкконеном, Алонсо просто деклассировал их обоих.
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