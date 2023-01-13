Фелипе Масса: «Алонсо потрясающий гонщик, но работать с ним в одной команде было очень непросто»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился воспоминаниями об опыте работы в одной команде с Михаэлем Шумахером и Фернандо Алонсо.

По словам Массы, несмотря на статус «второго номера», он получил огромное удовольствие от выступлений за « » вместе с Шумахером:

«Это было здорово. То есть, правда здорово, я получил потрясающий опыт. Сама возможность быть напарниками с – это было потрясающе. Я очень многому у него научился. Он был невероятным гонщиком. То, как он работал…Да и в целом у нас также были довольно близкие отношения. Так что мне очень повезло получить такой опыт».

В менее восторженных тонах Масса высказался уже об опыте выступлений за «Феррари» с :

«Во-первых нужно сказать, что Фернандо потрясающий гонщик. Здесь просто ничего не скажешь. Но, знаете, работать с ним в одной команде было очень непросто. На самом деле команда просто разделались надвое. И в итоге это не лучшим образом сказалось на результатах.

Да и на мне тоже – я не чувствовал себя достаточно уверенно. Не чувствовал, что мои позиции достаточно сильны и что команда будет меня слушать. И это было очень тяжело. Но, как бы то ни было, это все равно стало весьма полезным опытом».

Алонсо хвалит любую машину, которую ему дарит новая команда «Ф-1». Каждый раз – «мечта», «произведение искусства»