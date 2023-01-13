Фелипе Масса: «Алонсо потрясающий гонщик, но работать с ним в одной команде было очень непросто»
Бывший пилот «Формулы-1» Фелипе Масса поделился воспоминаниями об опыте работы в одной команде с Михаэлем Шумахером и Фернандо Алонсо.
По словам Массы, несмотря на статус «второго номера», он получил огромное удовольствие от выступлений за «Феррари» вместе с Шумахером:
«Это было здорово. То есть, правда здорово, я получил потрясающий опыт. Сама возможность быть напарниками с Михаэлем Шумахером – это было потрясающе. Я очень многому у него научился. Он был невероятным гонщиком. То, как он работал…Да и в целом у нас также были довольно близкие отношения. Так что мне очень повезло получить такой опыт».
В менее восторженных тонах Масса высказался уже об опыте выступлений за «Феррари» с Фернандо Алонсо:
«Во-первых нужно сказать, что Фернандо потрясающий гонщик. Здесь просто ничего не скажешь. Но, знаете, работать с ним в одной команде было очень непросто. На самом деле команда просто разделались надвое. И в итоге это не лучшим образом сказалось на результатах.
Да и на мне тоже – я не чувствовал себя достаточно уверенно. Не чувствовал, что мои позиции достаточно сильны и что команда будет меня слушать. И это было очень тяжело. Но, как бы то ни было, это все равно стало весьма полезным опытом».
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Как и в случае с Маклареном. Стандартная история. Приходит Алонсо, начинаются склоки в команде. Команда начинает хуже работать и деградировать в целом.