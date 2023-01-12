Ромен Грожан: «Ожидаю борьбу трех команд «Ф-1» за поулы и победы каждый уик-энд»

Ромен Грожан поделился прогнозами на сезон-2023 «Формулы-1».

Пилот «Индикара», ранее выступавший в «Ф-1», рассчитывает, что на чемпионство будут претендовать три команды:

«Ожидаю, что «Мерседес» вернется в борьбу за титул. « » останется на вершине, хоть у команды из-за позиции в чемпионате и штрафа за нарушение потолка расходов будет меньше времени в аэротрубе, чем у всех остальных. Думаю, «Феррари» подготовит хорошую машину, а « » окажется в той же группе.

Вот за чем мне не терпится понаблюдать: за борьбой трех команд за поулы и победы каждый уик-энд. Если это произойдет, мы на своих диванах будем сходить с ума – мы увидим классные гонки, классную борьбу.

Может, я прав, может, нет. Регламент останется почти тем же, поэтому я считаю, что «Ред Булл» останется среди лидеров, у «Феррари» хорошая основа, «Мерседес» покажет силу».

Другими интригующими темами ближайшего сезона Грожан считает противостояние Оскара Пиастри и в « », дебют в составе «Астон Мартин», а также борьбу напарников по «Альпин» Эстебана Окона и Пьера Гасли.

«Все может пойти плохо, если начнется битва эго за звание лучшего французского гонщика во французской команде. Но может и стать историей успеха для «Альпин» – разумеется, мне как французскому пилоту хотелось бы этого», – прокомментировал Ромен.

16 ярчайших кадров года в «Формуле-1»: смех и грусть Ферстаппена, пожар в «Феррари», боль Хэмилтона, пугающие аварии

Алонсо хвалит любую машину, которую ему дарит новая команда «Ф-1». Каждый раз – «мечта», «произведение искусства»