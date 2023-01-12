Ромен Грожан: «Ожидаю борьбу трех команд «Ф-1» за поулы и победы каждый уик-энд»
Ромен Грожан поделился прогнозами на сезон-2023 «Формулы-1».
Пилот «Индикара», ранее выступавший в «Ф-1», рассчитывает, что на чемпионство будут претендовать три команды:
«Ожидаю, что «Мерседес» вернется в борьбу за титул. «Ред Булл» останется на вершине, хоть у команды из-за позиции в чемпионате и штрафа за нарушение потолка расходов будет меньше времени в аэротрубе, чем у всех остальных. Думаю, «Феррари» подготовит хорошую машину, а «Мерседес» окажется в той же группе.
Вот за чем мне не терпится понаблюдать: за борьбой трех команд за поулы и победы каждый уик-энд. Если это произойдет, мы на своих диванах будем сходить с ума – мы увидим классные гонки, классную борьбу.
Может, я прав, может, нет. Регламент останется почти тем же, поэтому я считаю, что «Ред Булл» останется среди лидеров, у «Феррари» хорошая основа, «Мерседес» покажет силу».
Другими интригующими темами ближайшего сезона Грожан считает противостояние Оскара Пиастри и Ландо Норриса в «Макларене», дебют Фернандо Алонсо в составе «Астон Мартин», а также борьбу напарников по «Альпин» Эстебана Окона и Пьера Гасли.
«Все может пойти плохо, если начнется битва эго за звание лучшего французского гонщика во французской команде. Но может и стать историей успеха для «Альпин» – разумеется, мне как французскому пилоту хотелось бы этого», – прокомментировал Ромен.
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