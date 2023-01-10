Надаль и Перес сразятся в чемпионате по гонкам на электролодках как владельцы команд
Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль основал команду в E1 Series.
E1 Series – новый чемпионат по гонкам на электролодках под эгидой Международного союза водно-моторного спорта. Одними из соучредителей серии являются основатель «Формулы E» и Extreme E Алехандро Агаг и Роди Бассо, работавший инженером в «Феррари» и «Ред Булл», а затем перешедший в McLaren Applied Technologies.
Ранее о запуске своей команды объявил пилот «Ред Булл» Серхио Перес.
«Я знаю, что у тебя 22 Больших шлема, но посмотрим, кто станет чемпионом воды в E1. Вамос!» – написал мексиканский пилот Надалю.
«Чеко! У тебя очень быстрая машина, но, как ты знаешь, я с острова [Мальорка], так что вода определяет, как далеко я смогу зайти! Жду гонок и с удовольствием узнаю тебя получше. Скоро увидимся, обнимаю и удачи во всем», – ответил теннисист.
Первая гонка чемпионата намечена на 2023 год.
Перес запустил команду по гонкам на электролодках
Фото: сайт E1 Series
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