Перес запустил команду по гонкам на электролодках

Команда гонщика будет участвовать в чемпионате по гонкам на электролодках E1 Series.

Команда получила название Team Mexico. Дебютная гонка состоится в 2023 году.

E1 Series – первый в мире чемпионат по гонкам на лодках с электромотором под эгидой Международного союза водно-моторного спорта. Одними из соучредителей серии являются основатель «Формулы E» и Extreme E Алехандро Агаг и Роди Бассо, работавший инженером в и «Ред Булл», а затем перешедший в McLaren Applied Technologies. Агаг был руководителем и владельцем команды Переса в GP2 в 2010 году.

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Фото: твиттер E1 Series