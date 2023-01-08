MotoGP. Марк Маркес: «Я должен принять, что плечо никогда не станет нормальным после 4 операций»

Марк Маркес рассказал о том, как принимает последствия четырех операций.

Гонщик «Хонды» попал в тяжелую аварию в начале сезона-2020 и сломал плечо, после чего пропустил все гонки 2020-го и часть последующих чемпионатов.

«Конечно, часто думаешь о плече, и трудно осознать или принять, что ты получил эту травму.

Но в итоге ты должен сказать: «Да, такая у меня ситуация». Это правда, что я перенес четвертую операцию, это правда, что плечо, которое вскрывали четыре раза, никогда не станет нормальным, потому что существуют ограничения. Надо принять ограничения, попытаться их скомпенсировать своим телом, разными способами.

Я не так часто думаю об этом, просто размышляю, как прибавить, справиться с этим, адаптироваться», – заявил шестикратный чемпион MotoGP по окончании сезона-2022.

Испанец считает, что принял верное решение, решившись на четвертую операцию, из-за чего пропустил шесть гонок в 2022-м:

«Я сделал правильный выбор, потому что альтернативой было завершить сезон, а потом оценить ситуацию. После этапа в Валенсии я мог потратить всю зиму на восстановление, к чему не был готов, в том числе в психологическом плане.

Увидим, хватит ли мне в будущем энергии, силы, возможностей, чтобы сражаться за титул. Жизнь становится лучше, возвращается в нормальное русло».

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