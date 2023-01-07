Директор по развитию болида «Астон Мартин»: «Алонсо – реалист: мы не поборемся за титул в 2023-м, но Фернандо внесет вклад в прогресс команды»

Том Маккаллоу рассказал, что Фернандо Алонсо не удастся бороться за титул в 2023 году.

В то же время директор отдела по развитию болида « » отметил высокую мотивацию двукратного чемпиона «Формулы-1» и его желание вести команду вперед.

Сам испанец отмечал, что верит в новый титул, хоть и не ждет его в 2023-м.

«Я все еще знакомлюсь с Фернандо. Могу сказать одно: он очень мотивированный и голодный до борьбы человек, что видно и со стороны. В личных разговорах я также это замечаю.

Он сосредоточен только на том, чтобы выступать хорошо. Он видит позитивное будущее с нашей командой, видит путь, по которому мы идем. Мы очень рады, что Фернандо с нами. Он будет подталкивать команду вперед во всех аспектах.

Борьба в средней группе его не удовлетворит. Он хочет вместе с нами сделать шаг вперед и бросить вызов трем топ-командам. Полагаю, битва за титул в следующем году – давайте быть реалистами – не произойдет. Это процесс: мы растем как команда, становимся сильнее. Думаю, Фернандо внесет значительный вклад. Он реалист и проходит этот путь вместе с нами. Если мы сможем сражаться с тремя грандами в следующем сезоне, уверен, он будет доволен.

Мы просто должны продолжать свой путь и пытаться нагнать тех, кто в данный момент выступает лучше всех», – сообщил специалист.

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