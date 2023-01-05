Гонщики «Ф-1» 137 раз превысили лимит по использованию компонентов силовых установок в 2022-м
Пилоты «Формулы-1» получили более сотни компонентов силовых установок за пределами допустимого в 2022 году.
Всего за сезон гонщики получили 36 моторных штрафов и 137 раз превысили лимит по компонентам. Спортсмены 20 раз отправлялись в конец решетки и потеряли еще 135 позиций.
Наиболее пострадавшим от штрафом стал пилот «Альфа Таури» Юки Цунода, который трижды начинал гонки с конца пелотона либо с пит-лейн.
При этом гонщики «Астон Мартин» Себастьян Феттель и Ланс Стролл, напарники по «Уильямсу» Алекс Албон и Николас Латифи, а также представитель «Макларена» Даниэль Риккардо не получили ни одного моторного штрафа.
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