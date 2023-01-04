Дэвид Култхард: «Ред Булл» и Хорнер чувствительно воспринимают любую критику. Нужно просто ее принять»

рассказал, как «Ред Булл» стоит относиться к критике.

В последние сезоны «Ред Булл» неоднократно оказывался в центре скандалов, что зачастую вызывало агрессивную реакцию со стороны руководителя команды . В частности, в 2022-м выяснилось, что коллектив из Милтон-Кейнса превысил потолок расходов.

«Могу лишь представить, как «Феррари» каждый день достается в Италии. Есть старое высказывание, часто так говорит: «Чтобы узнать кого-то, нужно пройти милю в его ботинках». Разумеется, «Ред Булл» и Кристиан Хорнер чувствительно воспринимают любую критику – это личное.

Когда речь заходит о прессе, у каждого есть право интерпретировать события со своей точки зрения. Я был гонщиком «Формулы-1», так что могу судить обо многих вещах, недоступных другим, однако это не означает, что у остальных не может быть своей точки зрения.

Наш взгляд на жизнь был бы очень зашоренным, если бы слушали только тех, кто с нами соглашается или говорит приятные вещи. Предполагаю, « » чувствителен к критике, « » часто критиковали, когда команда доминировала. Нужно просто это принять.

В моей школе были задиры – уверен, в вашей тоже. Люди есть люди, нельзя запихнуть джина обратно в бутылку. Мы создали все эти каналы, которые являются способом воздействия для раздраженных и чрезвычайно своенравных людей. Есть стиль Пирса Моргана, когда ты придерживаешься крайних взглядов и заставляешь публику говорить о чем-то, не прибегая к клевете. Можно утверждать, что существует хорошая «деловая журналистика». Но то, что репортер является образованным мастером слова, не значит, что им не движут финансовые интересы. Небольшой скандал – хороший способ создать хайп. [Но] думаю, все мы согласимся, что угрозы кому-либо, озвученные в частном порядке или публично, неприемлемы.

Кристиан как руководитель оказывается в центре внимания, и нет разницы, управляешь ты коллективом «Ф-1» или являешься капитаном футбольной команды. Ты на арене. Это не означает, что мы должны принимать все, однако заниматься просвещением аудитории должны руководящие организации. Хотя вряд можно просветить тех, кто тебя хейтит – так уж они устроены», – заявил экс-пилот «Ред Булл».

«Извиняться должны соперники, а не мы». Кристиан Хорнер о нарушении «Ред Булл»

Кристиан Хорнер о скандалах: «Чем выше поднимаешься, тем острее ножи. Быстрейший способ стать непопулярным в «Ф-1» – побеждать»