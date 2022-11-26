Кристиан Хорнер о скандалах: «Чем выше поднимаешься, тем острее ножи. Быстрейший способ стать непопулярным в «Ф-1» – побеждать»

Руководитель «Ред Булл» рассказал, как тяжело команде на вершине.

Хорнер пожаловался, что с «Ред Булл» сражаются не только на треке. Австрийский коллектив в этом году оказался в центре финансового скандала, когда обнаружилось нарушение потолка расходов в 2021-м.

«В этом году мы стали четкой целью за пределами трассы. Мы гоночная команда, а не политическая организация, и сосредоточены на гонках. Мы бойцы и сражаемся на пределе – так и должны поступать гоночные команды, если хотят достичь успеха. У нас всегда был такой подход, и работает он хорошо. Нам нравится соперничество, и временами в этом сезоне было тяжело. Но, к сожалению, это , – заявил Хорнер.

Кристиан ответил на вопрос, сделал ли «Ред Булл» выводы после скандалов:

«Думаю, ты постоянно учишься. У соперников в какой-то момент возникнут другие проблемы. Чем выше поднимаешься, тем острее ножи.

В каком-то смысле мы этого ожидали в нынешнем году. Быстрейший способ стать непопулярным в паддоке – побеждать, стабильно выигрывать. Мы являемся подразделением производителя напитков и боремся с автопроизводителями и брендами с историей. Конечно, кому-то из наших конкурентов из-за этого некомфортно.

Когда выигрываешь 17 Гран-при и достигаешь того, чего достигли мы, понимаешь, что оппонентам от этого больно. Я уверен, что в следующем году они будут еще более мотивированы бросить нам вызов. Обе команды очень высокого уровня, в 2023-м ничто нельзя воспринимать как должное».

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