Ник де Врис: «Я должен быть физически подготовлен лучше Ферстаппена, учитывая пропорции»

Ник де Врис уделяет особое внимание физической подготовке перед дебютом в « ».

Новичок «Формулы-1» полагает, что необходимы дополнительные усилия, чтобы конкурировать с более крупными пилотами – к примеру, с соотечественником де Вриса Максом Ферстаппеном из «Ред Булл».

«В «Формуле-1» скорости и перегрузки очень высокие, несравнимые с другими категориями. И в последние годы я не выступал в «Формуле-2» – не сказать, что я напрямую перешел из одного класса в следующий.

Если ты бегун, то сам являешься собственным мотором. В нашем случае это машина. Так что роль играют абсолютные величины. Мой рост – 1,68 метра, масса – 58 килограммов. Для таких величин я могу быть очень сильным, но мне нужно показывать уровень пилота массой 80 килограммов. Так что, учитывая пропорции, я должен быть физически подготовлен лучше, чем гонщик вроде Макса, должен достичь той же эффективности легких», – заявил Ник в интервью De Telegraaf.

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