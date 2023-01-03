Чемпион «Дакара-2020» Брейбек сошел после аварии на 3-м этапе

Рикки Брейбек завершил выступления на ралли-рейде «Дакар-2023».

Чемпион «Дакара-2020» в классе мотоциклов попал в аварию на третьем этапе гонки. Гонщика « » переправили в больницу для обследования. Брейбек выиграл первый этап ралли-рейда 2023 года.

На первом этапе гонки сошел действующий чемпион в классе мотоциклов Сэм Сандерленд – он сломал лопатку в результате инцидента.

Дакар-2023. Аль-Аттия выиграл 2-й этап и приблизился к Сайнсу-старшему, Лопрайс и Клейн вышли в лидеры в своих категориях

Чемпион «Дакара-2022» Сандерленд отправлен в больницу после аварии на первом этапе