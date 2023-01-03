Чемпион «Дакара-2020» Брейбек сошел после аварии на 3-м этапе

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Рикки Брейбек завершил выступления на ралли-рейде «Дакар-2023».

Чемпион «Дакара-2020» в классе мотоциклов попал в аварию на третьем этапе гонки. Гонщика «Хонды» переправили в больницу для обследования. Брейбек выиграл первый этап ралли-рейда 2023 года.

На первом этапе гонки сошел действующий чемпион в классе мотоциклов Сэм Сандерленд – он сломал лопатку в результате инцидента.

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