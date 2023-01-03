Эдриан Ньюи: «Ред Булл» ждет трудный год в борьбе с «Феррари» и «Мерседесом»

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Эдриан Ньюи рассказал, как на выступления «Ред Булл» повлияет наказание за перерасход.

Время на разработку аэродинамики сокращено на десять процентов за превышение потолка расходов в 2021 году. Кроме этого, «Ред Булл» выписали денежный штраф в размере семи миллионов долларов.

«Сокращение времени в аэротрубе приведет к тому, что мы сможем оценить меньше компонентов, меньше идей. Если мы будем очень умными и станем всегда проверять только нужные детали, то, конечно, разница окажется не столь существенной.

«Феррари» не будет стоять на месте, команда разбирается со своими слабыми сторонами. У них возникали проблемы с надежностью, случались ошибки на пит-уолл. Они будут совсем рядом.

И, разумеется, «Мерседес» сильно отставал, однако смог развить машину и выиграть гонку. Они тоже окажутся рядом. Так что год получится трудным, не сомневаюсь», – заявил глава конструкторского бюро «Ред Булл».

Команды «Ф-1» выложат $21,6 млн за допуск к новому сезону, гонщики – €5 млн. У Ферстаппена – новый рекорд, но за него платит «Ред Булл»

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