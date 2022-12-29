Андреас Зайдль: «Пиастри не будет зацикливаться на истории с уходом из «Альпин». В «Макларене» подходящая среда для подготовки к «Ф-1»

уверен, что « » – подходящая команда для .

Зайдль высказался о шуме вокруг ухода Пиастри из системы « » в конце сезона-2022 – еще до того, как возглавил « ».

«Не знаю, насколько серьезным окажется дополнительное давление из-за этой летней истории. Новички «Формулы-1» всегда испытывают давление. Он просто не будет зацикливаться на этом.

У нас есть четкая программа, нужно выполнить много пунктов до первых заездов [на машине 2023 года] в Бахрейне в следующем сезоне. Дебют в «Формуле-1» – большой вызов, это другое измерение в сравнении с молодежными сериями. В то же время можно сказать, что у него есть все для успешного старта в «Формуле-1», учитывая выступления в юниорских категориях, а также его личность и характер.

Кроме этого, в «Макларене» подходящая среда: он сможет осознать, насколько это серьезный вызов, и правильно подготовиться», – заявил экс-руководитель команды из Уокинга.

«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» – лучшая)

Зак Браун: «Считаем, что Пиастри в «Ф-1» может произвести настоящую сенсацию»