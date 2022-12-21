Зак Браун: «Считаем, что Пиастри в «Ф-1» может произвести настоящую сенсацию»

Исполнительный директор «Макларена» рассказал, что считает новый состав пилотов команды чрезвычайно перспективным.

В сезоне-2023 новым напарником станет , который заменит Даниэля Риккардо.

«Мы считаем, что Оскар может произвести настоящую сенсацию, он блестящий гонщик. Просто посмотрите на его карьерный путь – он несколько раз выигрывал чемпионат, проводя только первый год в гоночной серии, что всегда говорит о том, что речь идет об особенном пилоте.

Его отличает очень правильный психологический подход, для «Формулы-1» это важно. И теперь, когда мы считаем, что Ландо Норрис уже достаточно набрался опыта, мы смогли получить отличный сплав молодости и опыта. Просто так получилось, что в случае с Ландо опытный гонщик оказался молод. Так что мы очень высоко оцениваем наш состав пилотов», – рассказал Браун.

«Ф-1» уже готова к 2023-му: свободные места закончились, новички проехали тесты на новых машинах («Феррари» – лучшая)