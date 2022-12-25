Албон показал шлем в стиле Валентино Росси, который не смог использовать в 2022 году

Гонщик «Уильямса» показал шлем для , который ему не удалось использовать.

Албон пропустил этап в Монце из-за удаления аппендикса. Вместо Алекса выступил Ник де Врис.

По окончании сезона тайский пилот продемонстрировал фотографии ливреи в стиле . Легенда MotoGP являлся кумиром детства Албона и использовал аналогичный шлем.

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Фото: сайт команды «Уильямс»