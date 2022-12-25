Албон показал шлем в стиле Валентино Росси, который не смог использовать в 2022 году
Гонщик «Уильямса» Алекс Албон показал шлем для Гран-при Италии, который ему не удалось использовать.
Албон пропустил этап в Монце из-за удаления аппендикса. Вместо Алекса выступил Ник де Врис.
По окончании сезона тайский пилот продемонстрировал фотографии ливреи в стиле Валентино Росси. Легенда MotoGP являлся кумиром детства Албона и использовал аналогичный шлем.
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Фото: сайт команды «Уильямс»
Рик тоже использовал такую тему на шлеме.