Нассер Аль-Аттия: «Мы ждем возвращения Алонсо на «Дакар»

Четырехкратный чемпион «Дакара» в будущем надеется вновь увидеть в списке участников ралли-рейда.

Алонсо участвовал в «Дакаре» в начале 2020 года – в период, когда не выступал в «Формуле-1». В составе «Тойоты» Алонсо закончил в топ-10 восемь спецучастков из двенадцати и занял 13-е место в итоговой классификации.

«Я все еще подталкиваю Алонсо к новому участию в «Дакаре». Я знал Фернандо по «Ф-1», но встретился с ним, когда он присоединился к команде в 2020 году. Команда попросила меня помочь Фернандо научиться технике пилотажа в песчаных дюнах. Три дня в Катаре, температура немного ниже 50 градусов и Фернандо отработал просто потрясающе. Он невероятно талантливый гонщик.

На своем первом «Дакаре» он продемонстрировал отличную скорость. В такой гонке вам нужен опыт – можно посмотреть на историю «Дакара» и увидеть, что тебе нужен 4-5-6 летний опыт участия, прежде чем ты сможешь победить. Но Фернандо смотрелся здорово. И мы продолжаем с ним общаться. Мы ждем его возвращения», – рассказал Аль-Аттия.

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