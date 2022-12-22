Гельмут Марко: «Не сказал бы, что переходом Риккардо мы хотим как-то надавить на Переса»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко опроверг предположения о том, что приглашение в команду Даниэля Риккардо было сделано в том числе для того, чтобы подстегнуть Серхио Переса.
По словам Марко, в команде в полной мере довольны выступлениями Переса и не собираются его заменять.
«Перес уже продемонстрировал, что способен проводить гонки на очень высоком уровне. Если у Макса нет возможности победить, это готов сделать Чеко.
Я бы не сказал, что этим переходом мы хотим как-то надавить на Переса. К тому же, это (переход Риккардо) разбавит ежедневную рутину. А если нам все-таки понадобится замена, у команды будет гонщик, который сможет довезти машину до финиша», – рассказал Марко.
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