Зак Браун: «Норрис хотел бы выступить на «Инди-500». Я могу такое представить»

рассказал о возможном выступлении в «Индикаре».

участвовал в гонке «500 миль Индианаполиса», когда гонялся за «Макларен» в «Формуле-1». Норрис, заменивший Алонсо в команде из Уокинга, также не против посоревноваться на «овале». С 2020 года у «Макларена» есть своя команда в «Индикаре» – «Эрроу Макларен».

«Ландо упоминал, что хотел бы однажды выступить на «Инди-500». В один из моих первых дней на новой работе Фернандо Алонсо гонялся на «Инди-500», и это был потрясающий опыт для всех.

Сегодня календарь гонок безумный, но, пилоты любят гоняться, и я могу такое представить», – заявил исполнительный директор «Макларена».

Браун высказался об участии «Макларена» в различных сериях – «Ф-1», « », « » и Extreme E. По словам Зака, это не предел:

«Я бы хотел увидеть команду в Ле-Мане. У нас много работы, звезды должны сложиться, все должно произойти в нужном месте и в нужное время.

Но если бы я мог взмахнуть волшебной палочкой и выбрать один чемпионат, это были бы спорткары».

Четыре команды «Ф-1» сменили шефов за месяц. Остальные постят в соцсети: «а вот наш босс!», «узнал, что в топе долгожителей»