Составы команд «Формулы E» на 2023 год. Сезон стартует 14 января

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14 января в Мехико стартует сезон-2022/2023 «Формулы E».

В чемпионате дебютируют «Макларен» (команда выкуплена у «Мерседеса») и «Мазерати» (экс-«Вентури»), вернется «Абт», а «Течита» пропустит сезон. Гонщики будут использовать электроболиды третьего поколения.

Составы команд «Формулы E» на сезон-2022/2023
 
«Ягуар»: Митч Эванс, Сэм Берд
«Энвижн»: Себастьян Буэми, Ник Кэссиди
«Андретти»: Джейк Деннис, Андре Лоттерер
«Порше»: Антониу Феликс да Кошта, Паскаль Верляйн
«Махиндра»: Оливер Роулэнд, Лукас ди Грасси
«Ниссан»: Норман Нато, Саша Фенестраз
«Нио»: Серджиу Сетте Камара, Дэн Тиктум
«Абт»: Робин Фряйнс, Нико Мюллер
«Макларен»: Джейк Хьюз, Рене Раст
«Мазерати»: Максимилиан Гюнтер, Эдоардо Мортара
 

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