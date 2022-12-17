Составы команд «Формулы E» на 2023 год. Сезон стартует 14 января

14 января в Мехико стартует сезон-2022/2023 «Формулы E».

В чемпионате дебютируют «Макларен» (команда выкуплена у «Мерседеса») и «Мазерати» (экс-«Вентури»), вернется «Абт», а «Течита» пропустит сезон. Гонщики будут использовать электроболиды третьего поколения.

Составы команд «Формулы E» на сезон-2022/2023

«Ягуар»: Митч Эванс, Сэм Берд

«Энвижн»: Себастьян Буэми, Ник Кэссиди

«Андретти»: Джейк Деннис, Андре Лоттерер

« »: Антониу Феликс да Кошта,

«Махиндра»: Оливер Роулэнд, Лукас ди Грасси

«Ниссан»: Норман Нато, Саша Фенестраз

«Нио»: Серджиу Сетте Камара, Дэн Тиктум

«Пенске»: ,

«Абт»: Робин Фряйнс, Нико Мюллер

«Макларен»: Джейк Хьюз, Рене Раст

«Мазерати»: Максимилиан Гюнтер, Эдоардо Мортара

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