Де Врис выбрал №21 для выступлений в «Формуле-1»
Ник де Врис определился, под каким номером будет выступать в «Формуле-1» как основной пилот.
Нидерландец выбрал №21 и будет использовать его по ходу карьеры. В 2014 и 2016 годах под этим номером гонялся Эстебан Гутьеррес.
Де Врис присоединился к «Альфа Таури», где станет напарником Юки Цуноды (№22). Ник дебютировал в «Ф-1» на Гран-при Италии-2022, где заменял Алекса Албона в составе «Уильямса».
Как сообщалось ранее, Оскар Пиастри будет выступать за «Макларен» под №81. В заявке на сайте ФИА у новичка «Уильямса» Логана Сэрджанта указан №02 вместо ожидаемого №2.
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