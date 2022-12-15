Де Врис выбрал №21 для выступлений в «Формуле-1»

Теги Гран-при Италии ФИА Макларен Уильямс Альфа Таури Формула-1 Эстебан Гутьеррес Ник де Врис Александр Албон Логан Сэрджант Юки Цунода Оскар Пиастри Авто

Ник де Врис определился, под каким номером будет выступать в «Формуле-1» как основной пилот.

Нидерландец выбрал №21 и будет использовать его по ходу карьеры. В 2014 и 2016 годах под этим номером гонялся Эстебан Гутьеррес.

Де Врис присоединился к «Альфа Таури», где станет напарником Юки Цуноды (№22). Ник дебютировал в «Ф-1» на Гран-при Италии-2022, где заменял Алекса Албона в составе «Уильямса».

Как сообщалось ранее, Оскар Пиастри будет выступать за «Макларен» под №81. В заявке на сайте ФИА у новичка «Уильямса» Логана Сэрджанта указан №02 вместо ожидаемого №2.

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