Де Врис выбрал №21 для выступлений в «Формуле-1»

Ник де Врис определился, под каким номером будет выступать в «Формуле-1» как основной пилот.

Нидерландец выбрал №21 и будет использовать его по ходу карьеры. В 2014 и 2016 годах под этим номером гонялся Эстебан Гутьеррес.

Де Врис присоединился к , где станет напарником (№22). Ник дебютировал в «Ф-1» на Гран-при Италии-2022, где заменял Алекса Албона в составе .

Как сообщалось ранее, Оскар Пиастри будет выступать за под №81. В заявке на сайте у новичка «Уильямса» Логана Сэрджанта указан №02 вместо ожидаемого №2.

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