Шарль Леклер: «Сезон оставил смешанные чувства, хотя второе место – очень хороший результат»

Пилот подвел итоги сезона-2022.

По словам Леклера, второе место в чемпионате и возможность вклиниться между двумя пилотами не принесло ему особого удовлетворения.

«Нет, особого удовлетворения мне это не принесло, если честно. Оглядываясь назад на сезон лично мне кажется, что мы провели его неплохо. Особенно с учетом того, что до этого сезоны-2020 и 2021 получились для команды очень тяжелыми.

У нас не было никаких гарантий того, что команда сможет сделать такой шаг вперед – что в итоге мы займем второе место и в личном зачете, и в Кубке конструкторов. Я этим результатом доволен.

Но да, разбирая сезон немного тщательнее, середина чемпионата обернулась для нас большим разочарованием, у нас не получалось хорошо проводить гонки. Так что в целом сезон оставил смешанные чувства. Хотя второе место – это очень хороший результат. Мы сделали шаг вперед и я надеюсь, что в следующем году мы сделаем еще один шаг вперед», – рассказал Леклер.

Лучший момент года в «Ф-1» и всем австоспорте – рубка за подиум между Леклером, Хэмилтоном и Пересом и двойной обгон Льюиса!