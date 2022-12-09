Документальный сериал об Экклстоуне выйдет 27 декабря – также создатели выпустили трейлер

Стала известна дата релиза документального сериала о Берни Экклстоуне.

Проект, посвященный деятельности бывшего босса «Формулы-1», выйдет 27 декабря. Сериал состоит из 8 серий

Продюсером сериала об Экклстоуне, получившего название «Счастливчик», является Маниш Панди. Также Панди является автором документального фильма «Сенна».

В Великобритании за релиз отвечает Discovery+, а в Японии, Германии, Австрии, Испании и Италии – DAZN. В Латинской Америке релизом занимается ESPN.

Также создатели выпустили к сериалу трейлер в виде вступительных титров:

Берни Экклстоун: «Ф-1» должна быть благодарна Ферстаппену. Давайте надеяться, что он побьет рекорд по титулам»