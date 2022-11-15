Берни Экклстоун: «Ф-1» должна быть благодарна Ферстаппену. Давайте надеяться, что он побьет рекорд по титулам»

рассказал о роли Макса Ферстаппена в «Формуле-1» и о трансформации чемпионата после его продажи в 2017 году.

Бывший руководитель серии посетил паддок на Гран-при Сан-Паулу.

«Многое изменилось. В то же время многое осталось прежним, я вижу бессчетное количество знакомых лиц.

должна быть благодарна . Он гонщик. Он делает то, что должен – просто гоняется. Болельщики хотели увидеть что-то подобное уже долгое время.

В Нидерландах им очень гордятся, все его поддерживают. Это единственная причина, почему [«Ф-1»] вернулась в Зандворт», – заявил Экклстоун.

Также Берни поделился мыслями о будущих победах двукратного чемпиона мира:

«Это зависит от машины, но, если «Ред Булл» будет действовать сообща, не вижу причин, почему он не может выигрывать и дальше.

Побьет ли Макс рекорд по титулам? Кто знает. Давайте надеяться».

Ферстаппену осталось выиграть пять чемпионатов, чтобы сравняться с и .

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