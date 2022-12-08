Джок Клиа: «Ред Булл» отыгрывался как Мохаммед Али, когда его прижимали к канатам»

Главный инженер «Феррари» Джок Клиа сравнил «Ред Булл» с Мохаммедом Али.

По мнению Клиа, чемпионы «Формулы-1» в 2022 году отыгрывались в самый нужный момент подобно легендарному боксеру.

«Пожалуй, сильная сторона «Ред Булл» в этом году заключается в гибкости. Порой команда действовала словно Мохаммед Али. Казалось, что ее прижали к канатам, а потом раз – удар. И ты такой: «Боже ты мой, откуда они это взяли?»

Я считаю, что сказался опыт, которым они обладают как чемпионы мира. Мы должны к этому привыкнуть, и нынешний сезон сильно помог. Мы сражались в группе лидеров, извлекли огромное количество уроков и быстро учимся, как и все остальные команды», – сказал Клиа.

Специалист поделился мнением о том, как топ-команды тратили ресурсы:

«Трудность в том, чтобы понять, как распределить деньги наиболее эффективным образом. Разумеется, по ходу реализации плана оказывается, что какие-то изначальные решения были неверными. «Ред Булл» очень здорово реагировал на ситуации, когда команда оказывалась под давлением, и продолжал улучшать болид.

С нашей точки зрения, мы сделали все, что планировали. В «Ф-1» все относительно. Да, во второй части сезона мы проявили себя хуже «Ред Булл», но можно сказать, что «Мерседес» запоздал [с прогрессом], если вы понимаете, о чем я. Наверное, если сравнивать три команды, мы тратили ресурсы слишком рано, «Мерседес» слишком поздно, а «Ред Булл» нашел верный баланс. Мы должны сделать выводы.

Безусловно, мы сделали большой шаг вперед. В последних гонках мы думали о том, где могли бы оказаться – потрясающе, насколько быстро меняются цели. Если мы нам предложили [второе место в чемпионате] 12 месяцев назад, мы бы такое с руками оторвали. Мы очень гордимся тем, чего достигли в этом сезоне.

Сделан большой шаг вперед. Но нужно сохранить уровень. Мы рано завершили развитие машины, так как хотели остаться конкурентоспособными в следующем году и быть в лучшей форме с первой же гонки».

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