«Формула-1» утвердила шесть Гран-при в 2023 году, в рамках которых пройдут спринты

«Формула-1» официально утвердила список Гран-при, в рамках которых в сезоне-2023 пройдут уик-энды со спринт-заездами.

В новом сезоне количество спринтов в «Формуле-1» возрастет в два раза относительно прошедшего чемпионата.

В общем сложности гоночных уик-эндов со спринт-заездами будет проведено шесть.

Спринты будут проводиться в рамках Гран-при Азербайджана, Гран-при Австрии, Гран-при Бельгии, Гран-при Катара, Гран-при США и Гран-при Бразилии.

Формат гоночного уик-энда со спринтом останется неизменным – хотя некоторые участники предлагали внести изменения, поскольку спринт-заезд зачастую получался не слишком зрелищным из-за нежелания гонщиков рисковать стартовой позицией в основной гонке.

«Формула-1» проведет спринты в Баку и на 5 других трассах в 2023 году (AMuS)