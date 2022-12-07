Джордж Расселл: «Не собираюсь праздновать четвертое место в чемпионате, мы здесь ради побед»

Пилот подвел итоги сезона-2022.

Расселл отметил, что победа в соперничестве с Льюисом Хэмилтоном не принесла ему большого удовлетворении я с учетом общих результатов команды.

«Полагаю, если бы на старте сезона-2022 вы сказали мне, что я смогу победить Льюиса – да, я был бы необычайно счастлив. Ведь если ты побеждаешь на «Мерседесе», в большинстве случаев это означает то, что ты сам станешь чемпионом.

Понятное дело, что в этом сезоне были положительные моменты, которые я не собираюсь забывать, но я точно не собираюсь праздновать четвертое место в чемпионате.

Праздновал я победу на Гран-при Бразилии – потому что это было значительное достижение и для меня, и для команды. Но факт остается фактом – мы все здесь ради побед, ради победы в чемпионате. Так что в этом сезоне мы выступили совсем не идеально. С учетом возможностей болида мы провели достаточно стабильный и гладкий сезон. Но с учетом заданных стандартов – и командой, и мной…мы были недостаточно хороши и в следующем сезоне должны стать лучше», – рассказал Расселл.

Ушел из школы в 14 лет, а теперь выигрывает в «Ф-1» и урабатывает Хэмилтона на той же машине. Мышление Расселла и его путь