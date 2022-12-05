Джок Клиа о проблемах с износом шин: «Пилотам «Феррари» приходилось атаковать сильнее, чтобы держаться в темпе «Ред Булл»

Главный инженер «Феррари» Джок Клиа опроверг предположения о том, что по ходу сезона у команды возникли проблемы с износном шин.

По словам Клиа, повышение износа стало неизбежным в свете необходимости чаще выжимать из болида максимум, чтобы иметь шансы в борьбе с .

«Мне это кажется заблуждением. У нас были трудности с темпом машины в целом. У нас было два пилота, которые за первые 12-13 гонок сезона привыкли бороться с «Ред Булл» колесо в колесо.

Но затем «Ред Булл» удалось немного прибавить, оторвавшись от нас на 0,2 секунды на круге. И мы оказались в положении догоняющих. А стремясь догнать соперника, ты стараешься сделать это как можно быстрее. При этом ты борешься с машиной быстрее, чем у тебя – и повышение износа в таких условиях вполне естественно.

По ходу сезона, когда наши болиды были оптимально сбалансированы, с точки зрения износа шин мы смотрелись чуть лучше «Ред Булл». В то время как в конце сезона у нас начинались трудности – просто потому что Шарлю Леклеру приходилось атаковать сильнее, чтобы стараться держаться в темпе «Ред Булл».

И в попытках удержаться за более быстрой машиной ты просто перегружаешь свои шины. Ну и конечно Шарлю было сложно смириться и сказать себе: «Ладно, я не могу держаться в его темпе, мне нужно его отпустить». Он ведь гонщик. Так что да, нагружая шины в борьбе ты потом чуть больше страдаешь на длинном отрезке», – рассказал Клиа.

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