Дэвид Култхард: «Эра Ферстаппена вполне может закончиться на двух титулах. Но он все равно блестящий гонщик»

Бывший пилот «Формулы-1» Дэвид Култхард считает, что в любом случае останется в числе лучших гонщиков в истории чемпионата, даже если больше ни разу не станет чемпионом.

«Эра Ферстаппена вполне может закончиться на двух титулах. Не потому что не является блестящим гонщиком. Он им как раз является. А потому что в ближайшие сезоны в его распоряжении может не оказаться машины, способной выиграть титул. Заранее никто не может быть в этом уверен.

сейчас вполне мог бы быть девятикратным чемпионом «Ф-1», а не семикратным. В то же время Льюис зачастую (по ходу карьеры) оказывался за рулем отличных болидов. В отличие от , например.

У Алонсо могло бы быть намного больше двух титулов, но его решения и гоночные боги привели к тому, что в следующем году он будет выступать за . Где шансы выиграть третий титул будут совсем невелики», – рассказал Култхард.

Дэвид Култхард: «Нужно быть ###### идиотом, чтобы объяснять успехи Ферстаппена лишь хорошим болидом»