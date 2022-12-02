«Ауди» начала строительство нового моторного центра для разработки двигателей в «Формуле-1»

Компания начала строительство нового здания под моторное подразделение.

Под строительство здания была выделена площадь в 3000 квадратных метров на территории технологического центра «Ауди», расположенного в Нойбурге.

В здании F7.2 будут расположены динамометрические стенды, которые будут использоваться при разработке двигателя для «Формулы-1» под 2026 год.

Также «Ауди» расширит штат сотрудников в отделе, который занимается разработкой ERS, электромотора, батарей, ДВС и коробки передач. Сейчас штат сотрудников этого отдела насчитывает 220 человек, к середине следующего года его планируют расширить минимум до 300 человек.

Кому принадлежат команды «Ф-1»? 6 миллиардеров, 3 инвестиционных фонда и только 3 автозавода