«Ауди» начала строительство нового моторного центра для разработки двигателей в «Формуле-1»
Компания «Ауди» начала строительство нового здания под моторное подразделение.
Под строительство здания была выделена площадь в 3000 квадратных метров на территории технологического центра «Ауди», расположенного в Нойбурге.
В здании F7.2 будут расположены динамометрические стенды, которые будут использоваться при разработке двигателя для «Формулы-1» под 2026 год.
Также «Ауди» расширит штат сотрудников в отделе, который занимается разработкой ERS, электромотора, батарей, ДВС и коробки передач. Сейчас штат сотрудников этого отдела насчитывает 220 человек, к середине следующего года его планируют расширить минимум до 300 человек.
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