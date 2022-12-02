Карлос Сайнс: «Болид «Феррари» не разрабатывался в соответствии с моими предпочтениями, я просто адаптировался»

Пилот «Феррари» опроверг предположения о том, что по ходу сезона команда развивала болид в большей степени в соответствии с его предпочтениями.

Сайнс достаточно сильно уступал в скорости Шарлю Леклеру в начале чемпионата, но потом сумел подобраться к напарнику.

«Да, я и правда где-то читал о том, что при работе над развитием болида он все больше стал подходить моему стилю пилотажа. Это совершенно не так. Ощущения от управления болидом в сравнении с началом сезона вообще не изменились. Мы просто стали не так быстры в сравнении с «Ред Булл» и «Мерседесом».

Я просто научился управлять нашим болидом. Немного адаптировал свой стиль пилотажа. В целом я чуть-чуть доработал базовый вариант настроек болида, чтобы по своему поведению о лучше мне подходил. Но машина не разрабатывалась в соответствии с моими предпочтениями. Так что вся эта история – фейк. Мы просто уступили «Ред Булл» и «Мерседесу» в гонке развития болидов», – рассказал Сайнс.

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