Мартин Брандл: «В последний успех «Феррари» руководили Тодт, Браун и Берн. Может, им нужно вновь построить нечто подобное»

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» поделился мнением о перестановках в руководстве «Феррари».

ушел с поста руководителя гоночной команды, с января его должен заменить другой специалист. При этом пока не ясно, кто именно возглавит «Феррари» – хотя многие издания говорят о переходе нынешнего босса «Альфа Ромео» Фредерика Вассера.

«Работая в «Феррари», ты работаешь на страну, а не просто команду или компанию. Сейчас «Феррари» теряет и главу технического штаба, и руководителя команды. Так что если только у «Феррари» нет готового специалиста, который бы мог сразу заменить Бинотто, мне эти перестановки кажутся немного странными. Хотя это вполне в духе «Феррари».

Чтобы получить работу нужно знать итальянский. И я думаю, что в этом проблема – вспомните времена, когда «Феррари» последний раз была успешной. Командой руководили француз , британец и южноафриканец Рори Берн. И так далее. Может быть, им вновь нужно построить нечто подобное: пригласить людей, которые не будут постоянно открыты для итальянских медиа», – рассказал Брандл.

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