Гельмут Марко: «Не стоит беспокоиться, что «Ред Булл» исчезнет из «Формулы-1»

уверен в будущем «Ред Булл».

По словам советника команды, смерть сооснователя и совладельца компании Дитриха Матешица не приведет к уходу бренда из «Формулы-1».

«Наш успех говорит сам за себя. Не стоит беспокоиться, что «Ред Булл» исчезнет из «Формулы-1» в ближайшем будущем. Наша миссия далека от завершения, мы хотим выигрывать больше гонок и титулов», – приводит слова Гельмута grandpx.news со ссылкой на Sport Bild.

Предполагается, что гоночная команда будет находиться в ведении генерального директора по корпоративным проектам и инвестициям Оливера Минцлаффа. Марко прокомментировал новую структуру управления компанией «Ред Булл»:

«Самый большой плюс команды в том, что у нас много умных людей, которые могут что-то инициировать без совещания с советом директоров. Посмотрим, как будут обстоять дела в будущем. В ближайшие недели мы обсудим, какую роль станет играть Минцлафф».

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