Ландо Норрис о влиянии Феттеля: «Сейчас наши действия за пределами трассы тоже важны»

Пилот рассказал о том, чему научился у , выступая с ним в «Формуле-1».

По словам Норриса, в первую очередь Феттель подал гонщикам пример того, что они могут повлиять на ситуацию, выражая свое мнение о социальных проблемах.

«Мне кажется, что в современном мире, в нынешней «Формуле-1» даже не так важно то, как ты проявляешь себя на трассе, а то, что ты делаешь за ее пределами. Сейчас действия за пределами трассы столь же важны – если говорить о том, какое влияние мы можем оказать на молодежь, на новую аудиторию «Формулы-1».

Возможно, я довольно стеснительный по сравнению с Себом, но я буду учиться. Ведь это и правда важно – говорить правду, честно выражать свое мнение, защищать его. А не думать только о гонках.

Полагаю, некоторые люди критикую гонщиков за то, что они начинают рассуждать о проблемах в мире, в обществе. Ведь в конечном счете – это просто гонки. Но в то же время я понимаю, что мне и правда повезло получить опыт выступлений вместе с Себом в последние годы. Четырехкратный чемпион, один из лучших в истории «Формулы-1».

Но при этом я также многому научился у Себа, если мы говорим о деятельности за пределами трассы. То, что у тебя есть голос, и ты можешь им пользоваться, чтобы тебя услышали. И я тоже могу использовать это, чтобы говорить о вещах, которые важны для меня – например, о вопросах психологического здоровья. Я уже довольно много сделал в этой области, но всегда можно сделать больше. Есть и много других вещей, о которых можно будет поговорить в свое время. Так что да, большое спасибо Себу за это», – рассказал Норрис.

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