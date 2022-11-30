«Макларен» организовал для Пистри частные тесты за рулем болида 2021 года

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«Макларен» организовал для новичка команды Оскара Пиастри частные тесты, чтобы помочь оптимизировать подготовку к сезону-2023.

Ранее босс «Макларена» Андреас Зайдль подтверждал разработку программы частных тестов для Пиастри.

Тесты проходят на трассе «Барселона-Каталония». На тестах Пиастри работает за рулем болида «Макларена» 2021 года.

После того, как «Альпин» и «Макларен» достигли договоренности об условиях досрочного перехода Пиастри в его нынешнюю команду, австралиец уже успел принять участие в тестах в начале ноября, а также выступил за «Макларен» на тестах в Абу-Даби по окончании сезона.

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