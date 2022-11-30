В «Мерседесе» назвали одну из улиц на базе в Бракли в честь Ники Лауды

Команда назвала одну из улиц на территории своей базы в Бракли в честь Ники Лауды.

Трехкратный чемпион «Формулы-1» долгое время работал в «Мерседесе», пока не ушел из жизни в мае 2019 года.

В церемонии открытия «проезда Лауды» принимал участие исполнительный директор «Мерседеса» :

«Для меня огромная честь принять участие в церемонии открытия «проезда Лауды». И хотя наш замечательный друг и коллега Ники был бы против того, чтобы устраивать из этого большое событие, при этом он был бы горд тем, что одну из улиц на базе «Мерседеса» назвали в его честь.

Нам всем чрезвычайно повезло работать с ним, а мне повезло иметь возможность называть его одним из своих лучших друзей. Его наследие живет во множестве проявлений и форм, но это действительно здорово, что в ближайшие годы по «проезду Лауды» проедут много людей».

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